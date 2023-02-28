Появилось видео падения беспилотника в Адыгее

Фото: muratkumpilov/t.me

В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата

Момент падения беспилотника в Адыгее попал на видео с камер наблюдения, которое публикует Telegram-канал RT. На кадрах видно, что на месте крушения летательного аппарата произошел взрыв, яркая вспышка от которого не угасала около 10 секунд. Глава Адыгеи Марат Кумпилов ранее сообщил, что неопознанный летательный аппарат упал в поселке Новом Гиагинского района. Это произошло в ночь на 28 февраля, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате падения беспилотника никто не пострадал, сообщал глава республики. По его словам, незначительное повреждение получила только хозяйственная постройка животноводческой фермы. На место происшествия тут же направили следственно-оперативную группу.

Предположительно, в Адыгее мог упасть советский БПЛА. По неподтвержденным данным, это мог быть беспилотник Ту-141 «Стриж» или Ту-143 «Рейс».

Утром 28 февраля сообщалось также о закрытии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, предположительно, из-за неопознанного летающего объекта. Все самолеты, выполняющие рейсы через воздушное пространство Ленинградской области, развернули в обратном направлении. Telegram-канал «112» писал о введении плана «Ковер», означающего требование немедленной посадки или вывода из района аэропорта Пулково всех воздушных судов, за исключением военных и спасательных. Позже газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Росавиации сообщила, что запрет на выполнение рейсов в Петербург сняли.