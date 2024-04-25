Появилось видео окутанного песчаной бурей Владивостока Владивосток накрыла песчаная буря из Китая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал Readovka опубликовал видео, как песчаная буря из Китая накрыла Владивосток и несколько других краевых районов. Сейчас небо в Приморье окутано мутными облаками. Это привело к резкому изменению погоды.

О приближении бури к границам Приморья за несколько часов до этого предупреждал Примгидромет. Там отметили, что воздушная масса насыщенна пылью и частицами песка, принесенных с пустынь. Жителям края посоветовали меньше находиться на улице во время этого явления.

В марте песчаная буря в Монголии и Китае также повлияла на погоду в Амурской области, где небо заволокло желтыми тучами. Песок оседал на улицах, автомобилях и строениях. Местные жители жаловались на трудности с дыханием.

Ранее гигантская песчаная буря накрыла одно из крупнейших газовых месторождений в Южной Австралии. Рабочие были вынуждены скрываться от нее в строительных контейнерах. По информации издания, буря длилась час и могла быть вызвана тропическим циклоном Киррили.

До этого мощная песчаная буря сделала пейзажи Иордании похожими на марсианские. Сильный ветер поднял в воздух тучи красного песка и засыпал им землю, дома и машины. Небо при этом над многими районами страны окрасилось в темно-красный цвет.