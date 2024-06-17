Появилось видео обрушившегося на юг Подмосковья урагана «Москва сегодня» публикует кадры урагана в подмосковной Апрелевке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Москва сегодня» опубликовал видео обрушившегося на юг Подмосковья урагана. Как отмечается, кадры сделаны в городе Апрелевка. На них видно, как сильные порывы ветра наклоняют деревья. При этом ураган сопровождает дождем.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве 17 июня ожидаются осадки в виде дождя, возможны грозы. Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что в начале недели на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние черноморский циклон, который принесет мощные дожди и грозы.

К интенсификации мощных дождей в Москве и других регионах России привело глобальное изменение климата, заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев. По его словам, число погодных аномалий на территории РФ будет только расти.

По мнению же ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра РАН Алексея Карнаухова, дожди, которые участились в Москве и других регионах России, связаны с аэрозолями. По его словам, они являются центрами конденсации. Эксперт добавил, что не стоит придавать этому фактору слишком большое значение, так как восприятие частоты дождей — понятие весьма субъективное.