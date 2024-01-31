«Фонтанка» опубликовала видео обломков предполагаемого дрона в Петербурге

«Фонтанка» публикует кадры очевидцев с разбросанными по земле обломками, предположительно, беспилотника, упавшего близ нефтеперерабатывающей компании «Невский мазут». По данным издания, видео было снято на территории предприятия по адресу Глухоозерское шоссе, 15. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Фонтанка» писала, что жители Петербурга и Ленобласти проснулись ночью от грохота. В Красногвардейском районе взрыв слышали около 4:40. По данным газеты, примерно на 20 минут раньше звук также слышали жители деревни Пухолово в Кировском районе. Читатели «Фонтанки» в Московском, Центральном и Невском районах Петербурга сообщали, что у них дребезжали окна. В аэропорту Пулково вводили план «Ковер», который действовал с 03:53 до 05:11, передавал ТАСС.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 31 января над территорией Псковской области был сбит беспилотник самолетного типа. БПЛА перехватили дежурными средствами ПВО.

30 января губернатор Белгородской области Александр Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе по селу Старый Хутор Валуйского городского округа. По его словам, произошло падение БПЛА с его последующей детонацией, был поврежден легковой автомобиль. Глава региона отметил, что пострадавших удалось избежать.