Появилось видео неудачного поджога военкомата в Приморье

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Паблик «ЧП Приморье» опубликовал видео момента, как мужчина пытался поджечь военкомат в городе Артеме Приморского края, но бутылка с горючей смесью отскочила и подожгла на нем одежду. Злоумышленник с другом были задержаны.

Инцидент произошел рано утром 28 сентября. Около 5 часов утра неизвестный перелез через забор военного комиссариата и начал закидывать здание к горючей смесью. Первая бутылка отскочила от оконной решетки и разбилась рядом, вторая и вовсе подожгла на мужчине штаны. В панике он вместе с сообщником убежал с места происшествия.

Следователи быстро нашли нападавших, ими оказались 50-летний Роман Л. и 31-летний Кирилл Г., они уже во всем сознались.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил со ссылкой на источники, что 17-летний юноша попытался поджечь кадетский класс в здании школы в поселке Корнево Калининградской области. По информации канала, он забросил два «коктейля Молотова» в здание, но они не загорелись. Старшеклассник был задержан.

До этого во Владивостоке был задержан подросток, который готовился к поджогу одного из военкоматов города. Молодой человек прошел двухмесячное «обучение», где его готовили к реализации террористических актов. «Курс» обвиняемый нашел в интернете. Принимая решение о его прохождении, юноша руководствовался радикальными политическими взглядами, неприязнью к СВО и действующей власти.