Появилось видео нашествия косуль в Омской области МЧС: в Омской области нашествие косуль связано с аномальными морозами

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Нашествие косуль произошло в Омской области, кадры опубликовало МЧС России. Спасатели объяснили выход к людям животных крайне низкими температурами и предостерегли от близких контактов с ними.

В Омской области мигрируют косули. Аномальные 40-градусные морозы вынудили животных пойти в народ к людям, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На кадрах видно, что испуганные животные мечутся по дворам и дорогам. Поэтому в МЧС обратили внимание автомобилистов на необходимость соблюдать скоростной режим, так как траектория движения «гостей», которые находятся в стрессовом состоянии, непредсказуема. Часто они внезапно выскакивают на дорогу и становятся причиной ДТП.

По той же причине спасатели рекомендовали не приближаться к косулям, особенно детям, чтобы погладить. Дикие животные могут быть агрессивными.

Ранее жителям столичного региона рассказали, как вести себя из-за участившихся случаев появления кабанов на территориях жилых построек. Диких зверей в зимнее время привлекают свалки с пищевыми отходами и они выходят к людям, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Однако, безобидные на вид животные могут расценить действия человека как агрессивные.