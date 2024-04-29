Появилось видео нападения толпы парней на машину уфимца Очевидцы рассказали о нападении девятерых парней на машину уфимца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания из девяти парней атаковала автомобиль жителя Уфы в Демском районе. На видео в Telegram-канале Mash Batash видно, как хулиганы преследовали машину во дворе.

По данным источника, толпа парней «подбрасывала» автомобиль в микрорайоне Яркий. Кто-то попытался добраться до водителя. На представленных кадрах также показано, как один из агрессоров залез на капот и проехал несколько метров. Полицейские начали проверку по факту нападения.

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Машина пыталась сдать назад. Однако толпа окружила транспортное средство и продолжила свои выходки. В результате автомобилю удалось оторваться от преследователей.

В башкирском селе Веселом двое мужчин среднего возраста вместе с собакой задохнулись в машине. По данным пресс-службы местного управления Следственного комитета, автомобиль марки ВАЗ-2115 обнаружили в болоте недалеко от населенного пункта. Инцидент произошел утром 25 апреля.

Предварительно, мужчины и собака отравились выхлопными газами. Тела были обнаружены в заведенном автомобиле. Транспортное средство застряло в водоеме. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Будут проведены судебно-медицинские экспертизы.