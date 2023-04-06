Появилось видео нападения школьницы с ножом на одноклассниц в Башкирии

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Ученица иглинской школы в Башкирии во время урока вскочила и набросилась с ножом на одноклассниц, сидевших за соседней партой, следует из видео, опубликованного телеканалом «Башкортостан 24». Одной из версий случившегося является травля.

На видео из класса ученики спокойно сидят, пока одна из учениц, сидящая за третьей партой в среднем ряду не нападает на одноклассниц. Девочки сидели в соседнем ряду у окна. Остальные дети сразу разбежались, а жертвы пытались защититься, закрываясь руками.

Инцидент произошел 5 апреля в школе № 2. По информации Telegram-канала Mash Batash, причиной агрессии стала травля. Ранее у 13-летней нападавшей были попытки суицида.

3 марта в московской школе № 538 произошел другой инцидент. Сверстница ударила ножом 13-летнего мальчика, после чего тот скрылся в кабинке туалета. Госпитализирован ученик был в сопровождении бабушки. По данным источника NEWS.ru, подростка ранила ученица 10-го класса. Нападение произошло, когда подросток шел по своим делам, а десятиклассница ранила его без видимой причины.