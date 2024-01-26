Появилось видео накрытия ВСУ огнем артиллерии ВС РФ в районе Спорного Рожин показал видео поражения ВСУ артиллеристами ВС РФ по в районе Спорного

Фото: МО РФ

Военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин выложил в своем Telegram-канале видео поражения позиций украинской армии в районе населенного пункта Спорное в ДНР. На опубликованной записи с дрона видно, как российские войска наносят по военным ВСУ артиллерийские удары.

По словам Рожина, на видео артиллеристы 6-й бригады Южной группировки войск ВС РФ ведут огонь по ВСУ.

18 января Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР. Рожин отмечал, что взятия села на Северском выступе удалось добиться благодаря действиям ВС РФ на флангах позиций ВСУ, что вынудило противника оставить рубежи и отойти.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал видео поражения опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении. На кадрах показаны удары ВС РФ по расположениям противника расчетами гаубиц «Мста-Б».