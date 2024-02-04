Появилось видео наезда внедорожника на 10-летнего ребенка на Урале В Первоуральске водитель внедорожника наехал на 10-летнего мальчика на переходе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Первоуральске Свердловской области водитель внедорожника наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе, сообщает региональное управление ГИБДД в своем Telegram-канале. Инцидент попал на видео, на котором видно, как автомобиль покидает место происшествия.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в дневное время на улице Береговая у дома № 88. Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда водитель Toyota Tundra совершил наезд на ребенка. В результате аварии пострадавший получил травмы головы и живота, его доставили в ДГКБ № 9 в Екатеринбурге.

Инспекторы установили, что 32-летний водитель имеет стаж вождения восемь лет. Процедура медосвидетельствования показала, что он был трезв. Мужчина пояснил, что не заметил ребенка из-за сугроба. Кроме того, в ГИБДД указывают, что переходивший дорогу мальчик был в капюшоне, который мог закрывать ему обзор.

На видео аварии, которое представил Telegram-канал Readovka, можно увидеть, как после наезда водитель покидает место происшествия, оставив мальчика на дороге. Через некоторое время ему помогли местные жители, ставшие очевидцами наезда.

Ранее в парке Маяковского в Екатеринбурге детский паровозик сбил 13-летнего подростка. По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, мальчик получил травмы головы и ног, его госпитализировали.