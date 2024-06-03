Появилось видео наезда авто на смотревшую в смартфон девушку в Челябинске Девушка засмотрелась в смартфон и попала под колеса фургона в Челябинске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девушка смотрела в смартфон и попала под колеса фургона в Челябинске, сообщило издание KP.RU. Судя по видео, автомобиль двигался задним ходом, вероятно, по пешеходной зоне.

Автомобиль буквально проехал по девушке. Пользователи соцсетей отмечают, что ДТП произошло пару дней назад. В настоящее время информации о состоянии пострадавшей нет.

В конце мая на трассе М-1 возле кафе на Минском шоссе мужчина на автомобиле переехал свою жену. Пострадавшую госпитализировали с переломами и тяжелыми травмами головы после наезда автомобиля. Позднее девушка скончалась в больнице. Против подозреваемого жителя Можайска возбудили уголовное дело. Позже в Сети было опубликовано видео с моментом наезда злоумышленника на свою жертву.

В селе Ая в Алтайском крае водитель внедорожника переехал двух пешеходов. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул за рулем. На опубликованных кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу, а потом наезжает на двух человек, идущих по обочине. Пешеходы не заметили автомобиль, поскольку шли, повернувшись к нему спиной. Одного из пострадавших забросило на капот, а затем в сторону. Медики диагностировали у него перелом. Другой пешеход попал под колеса. Предварительно, он впал в кому.