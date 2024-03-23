Появилось новое видео начала теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое видео начала теракта в «Крокус Сити Холле» появилось в Сети, кадры публикует Telegram-канал Mash. Один из посетителей успел выбежать на улицу и снял нападение боевиков.

На видео можно увидеть, как люди, которые спрятались в холле, пытаются разбить стекла, чтобы покинуть помещение. В этот же момент террористы начинают расстреливать разбегающихся посетителей концерта.

Ранее стало известно, что один из зрителей во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» смог обезвредить террориста, когда тот перезаряжал оружие. Он рассказал, что пошел на решительный шаг, когда увидел ужас в глазах супруги. Мужчина оттолкнул жену, оббежал боевика, схватил его за автомат, потянул вниз и начал бить по голове. После этого пришла подмога: к нему подбежал человек и помог «вырубить» нападавшего.

В Следственном комитете сообщили, что его представят к награде. В ведомстве уточнили, что соответствующее распоряжение отдал глава СКР Александр Бастрыкин.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в минувшую пятницу, 22 марта. Вооруженные автоматами террористы открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого они устроили пожар. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли не менее 133 человек. На месте происшествия ведется разбор завалов.