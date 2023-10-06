Появилось видео мощного пожара на КАД в Санкт-Петербурге

Фото: МЧС РФ

В Санкт-Петербурге на развязке кольцевой автодороги (КАД) с Пулковским шоссе загорелся автомобиль, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, в машине воспламенились сгораемые части. Пожар был потушен, никто не пострадал.

6 октября в 18:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, КАД (внутреннее кольцо, съезд на Пулковское шоссе). В автомобиле сгорели сгораемые части. В 18:31 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что в тушении пожара принимали участие 10 спасателей и две единицы техники. На кадрах с места происшествия можно увидеть, как на эстакаде горит автомобиль, пока мимо проезжают другие машины.

Ранее сообщалось, что полицейский автомобиль загорелся на Варшавском шоссе в московском районе Чертаново. Машина воспламенилась прямо во время движения. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания не сообщались.

До этого стало известно о пожаре на Рублевском шоссе. Там дотла выгорели три автомобиля. Инцидент произошел ночью 29 августа возле дома № 97. Пострадавших в результате случившегося нет. Общая площадь возгорания составила девять квадратных метров.