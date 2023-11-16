Появилось видео момента обрушения дома в Астрахани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT опубликовал видеозапись момента обрушения дома в Астрахани. На кадрах видно, как люди, спасаясь от падающих обломков, выбегают на улицу.

Граждан сопровождают сотрудники МЧС. Всего из здания эвакуировали 213 человек, из них 37 детей, подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.





Ранее Бабушкин сообщил об обрушении пятиэтажного дома. Рухнули второй и третий подъезды, был срочно создан оперативный штаб. В результате происшествия погиб как минимум один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами. Ее тело обнаружили под завалами. Незадолго до ЧП на здании 1962 года постройки появилась крупная трещина, которая обеспокоила многих жителей. Они пожаловались в управляющую компанию, прокуратура области уже организовала проверку в связи с произошедшим.

Бабушкин также опубликовал первые кадры с места обрушения. Он уточнил, что сотрудники МЧС уже приступили к разбору завалов. В трех ближайших школах организованы пункты временного расположения граждан, жильцов дома обеспечили горячим питанием и питьевой водой. Были повреждены порядка около 20 квартир.