Появилось видео массового «машинопада» на трассах под Петербургом «Фонтанка»: машины стали массово улетать в кюветы на трассах под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобилисты стали массово улетать в кюветы на трассах под Санкт-Петербургом утром 16 октября, пишет Telegram-канал «Фонтанки». На опубликованных кадрах заметно, что с дороги «выпали» более 10 легковых машин.

По данным канала, причиной «машинопада» могли стать ночные заморозки. На кадрах с места ДТП видно, что трава на обочине белесая, возможно, от инея. В этом случае, вероятно, дороги покрылись гололедом. По словам очевидцев, на одной из трасс в кювет попали 13 авто. Аварии фиксируются на трассе «Скандинавия» и на трассе «Сортавала» на севере Ленобласти.

Ранее автобус с туристами, направлявшийся из КНР в Уссурийск, съехал в кювет в Приморском крае, сообщило местное управление ГО и ЧС. Двое человек погибли, 13 пассажиров госпитализированы с травмами в среднетяжелом состоянии, четверо — с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. Среди жертв ДТП только российские туристы. По данным Telegram-канала Mash, всего в салоне находилось 52 человека. Шесть человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно. Транспортом управлял гражданин Китая.

Накануне в Калужской области легковушка Opel Corsa врезалась в микроавтобус Peugeot Boxer. В результате аварии восемь несовершеннолетних и двое взрослых пассажиров микроавтобуса пострадали, их доставили в больницу. По предварительной информации, ДТП спровоцировала 23-летняя девушка за рулем легкового автомобиля, которая не справилась с управлением.