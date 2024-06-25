Появилось видео летящей на скорости BMW перед падением с паркинга в ТРЦ В Сети опубликовали последние секунды перед падением BMW с паркинга в Краснодаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видео последних секунд перед падением иномарки с третьего этажа крытой парковки торгово-развлекательного центра «Галерея» в Краснодаре. На кадрах видно, как BMW на высокой скорости несется по паркингу, пробивает стену и падает вниз. Машина рухнула на крышу. Все находящиеся в салоне — мужчина, женщина и ребенок — скончались на месте от полученных травм.

Ранее очевидцы сообщали, что водитель мог перепутать педали газа и тормоза. Кадры с камер видеонаблюдения косвенно подтверждают это. Однако не исключено, что педаль газа залипла, и остановить несущийся транспорт водитель уже не мог, так как на скорости он проехал достаточно большое расстояние.

Уголовное дело пока не возбуждено, в настоящее время проводится доследственная проверка, рассказывали ранее в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии, в которой погибла целая семья.

На месте работали экстренные службы, однако спасти пострадавших они не смогли — полученные травмы были несовместимы с жизнью. Иномарка перевернулась в воздухе и упала на землю.