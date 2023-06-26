Появилось видео крушения самолета Як-52 в Подмосковье

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения легкомоторного самолета Як-52 в подмосковном Малино, кадры опубликовал Telegram-канал Baza. В результате крушения погибли два человека.

В ролике видно, что в момент падения скорость самолета была достаточно высокой и снижался он по практически отвесной траектории.

Крушение Як-52 произошло накануне утром. На борту самолета находились многократный чемпион Подмосковья по высшему пилотажу, студент Ульяновского авиационного института 24-летний Евгений Бессмертный и его подруга. Полет был запланированный.

По предварительным данным, Бессмертный отрабатывал фигуры высшего пилотажа, готовясь к очередным соревнованиям. В какой-то момент ему не хватило высоты для завершения маневра, что и привело к трагедии.

Ранее сообщалось, что в республике Коми разбился легкомоторный самолет Piper PA-28 Cherokee. Предполагается, что причиной крушения стало то, что он задел провода во время взлета. На борту воздушного судна находились два человека. Оба выжили, но пилот получил травмы.