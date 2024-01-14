Появилось видео крупного пожара в Коломне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в Коломне, клубы черного дыма охватили двухэтажное здание, кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Коломна». На видеозаписи видно, что спасатели уже занимаются ликвидацией возгорания.

ЧП произошло на улице Комсомольской, дом горит напротив Вознесенской церкви. На кадрах видно, что на месте происшествия работают как минимум две пожарных машины и спасатели. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее крупный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Возгорание, распространившееся на десятки тысяч метров, удалось ликвидировать лишь спустя более чем сутки. Сумма имущественного ущерба от пожара может превысить 10 млрд рублей. По словам экспертов, это сопоставимо с суммой выплат маркетплейса Ozon после возгорания на его складе летом прошлого года.

14 января стало известно о пожаре в казанском ресторане «Астории». По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Всех сотрудников эвакуировали, о постояльцах и посетителях не уточняется. В связи с пожаром сотрудники дорожно-патрульной службы перекрыли движение от улицы Халева. Отмечается, что за «Асторией» уже числились нарушения, связанные с пожарной безопасностью.