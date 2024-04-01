Крупный пожар произошел на «Уралмашзаводе» в Екатеринбурге «112»: в Екатеринбурге горит «Уралмашзавод»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге загорелся «Уралмашзавод», сообщил Telegram-канал «112». Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Свердловской области, огонь охватил четыре тысячи квадратных метров кровли цеха. На месте работают 52 специалиста, задействовано 17 единиц спецтехники.

Канал опубликовал кадры с места происшествия. На видео можно увидеть клубы черного дыма над территорией предприятия.

Возгорание на ул. Машиностроителей. На территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания задействованы 13 единиц спецтехники, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее пожар на площади 900 квадратных метров был зафиксирован в Московской области. Инцидент произошел в рыбном цехе в деревне Брехово, из горящей постройки самостоятельно эвакуировались три человека. О пострадавших сообщений нет.

За день до этого в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана произошло возгорание. Загорелась кровля здания. В оперативных службах передавали, что проводилась эвакуация людей из помещений вуза. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. В оперативных службах сообщили, что над зданием поднимался густой серый дым.