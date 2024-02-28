Момент уничтожения станции Starlink у позиций ВСУ попал на видео «Воин DV»: ВСУ в Малиновке остались без интернета после поражения Starlink

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал «Воин DV» опубликовал видео уничтожения станции Starlink у позиций Вооруженных сил Украины. Канал уточняет, что это позволило оставить без связи группировку противника в Малиновке. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как отмечается, российская авиация нанесла удар снарядом «Изделие 305». Вместе со станцией были нейтрализованы солдаты ВСУ, которые обслуживали оборудование.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили место стоянки американских реактивных систем залпового огня HIMARS в Николаевской области. В результате удара также были поражены цех по производству беспилотников и склад. В Министерстве обороны России пока не комментировали эту информацию.

Тем временем российские силы закрепились в населенном пункте Ласточкино и продолжают наступление в сторону противника. Об этом рассказал заместитель командира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей. По его словам, при отступлении ВСУ применяли по поселку реактивные системы залпового огня «Град», обстреливали танками, минометами и кассетными боеприпасами.

Накануне появились кадры, как боец 15-й бригады Центрального военного округа развернул флаг своего подразделения на территории населенного пункта Степовое (Петровское). Именно эти военные уничтожили здесь первый американский танк Abrams.