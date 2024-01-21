Появилось видео уничтожения опорников ВСУ расчетами гаубиц «Мста-Б» «Иди и смотри»: гаубицы «Мста-Б» поразили опорные пункты ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» поразили опорные пункты ВСУ, пишет Telegram-канал «Иди и смотри». По данным канала, удары были нанесены по расположениям противника на Южно-Донецком направлении.

На опубликованных кадрах из зоны боевых действий видно, как военнослужащие заряжают пушку. Затем снаряды поражают цель.

Ранее расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» из состава группировки войск «Запад» в ходе выполнения огневых задач на Купянском направлении применил высокоточные боеприпасы «Краснополь». В результате удалось уничтожить два украинских танка Т-64.

20 января в ходе контрбатарейной операции на Херсонском направлении буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» воздушно-десантных войск успешно уничтожила самоходную артиллерийскую установку ВСУ модели 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра. Отмечается, что российские артиллеристы проводили стрельбу с закрытой огневой позиции, применяя высокоточные боеприпасы на расстояние до 20 километров.

До этого российская армия взяла под контроль поселок Веселое, расположенный в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, победа на данном участке спецоперации достигалась подразделениями Южной группировки войск. Помимо этого, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.