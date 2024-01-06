Появилось видео, как одинокий медвежонок напрасно вышел к людям РЕН ТВ: в Кузбассе медвежонок вышел к людям и попал на видео

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Медвежонок вышел к людям в Кузбассе и попытался проникнуть в придорожное кафе. На размещенных РЕН ТВ кадрах видно, как животное встает на задние лапы, изучая стены заведения. После этого детеныш хищника, который в это время года должен находиться в спячке, отряхнул морду, спустился по ступеням и побрел назад по тропе в снегу, протоптанной людьми.

Млекопитающее было замечено возле СНТ «Азотовец». Местные жители считают ненормальным, что зверь находится без матери, и призвали природоохранные службы разобраться с ситуацией.

Ранее в Иркутской области усилили патрули из-за молодого медведя, вышедшего из леса в поселке Невон. Медвежонок разгуливал по улицам поселка и «воровал» у собак замерзший корм.

Аналогичная ситуация ранее произошла в городе Кедрово Томской области. Родители побоялись отпускать детей в школу из-за дикого медведя, вышедшего из леса и прогулявшегося по улицам в ночное время суток. Местное отделение полиции установило патрули у школы, чтобы обезопасить учащихся.

В начале декабря жителя Южно-Курильска во время утренней пробежки преследовал медвежонок. Зверь бежал вдоль побережья, пока любитель спорта стремительно пытался от него удалиться, что ему благополучно удалось.