В Воронеже девушку едва не пришибло выброшенным с балкона вентилятором

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Воронеже женщину едва не пришибло выброшенным с балкона вентилятором. Инцидент записали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что устройство приземляется в считаных сантиметрах от женщины. Тем не менее сброшенный вентилятор повредил ей руку. Пострадавшая обратилась в полицию.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел утром 12 августа на улице Шишкова. Женщина проходила под окнами многоквартирного дома, как вдруг на нее свалился вентилятор. Как утверждают очевидцы, устройство сбросила жительница квартиры на шестом этаже.

Ранее в Санкт-Петербурге на Пейзажной улице мужчина выбросил из окна 18-го этажа жилого дома телевизор, чуть не убив двоих прохожих, которые стояли недалеко от подъезда. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Петербуржец после попытался оправдать свое поведение.

До этого в Уфе двухлетнего ребенка насмерть раздавил упавший телевизор. Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Башкирии, было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.