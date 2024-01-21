Водитель привязал к авто более десяти тюбингов с людьми и попал на видео Волк: МВД проверит катание более десятка тюбингов за машиной в Мытищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские Московской области проведут проверку после публикации в Сети видеоролика, на котором автомобиль прокатил на сцепке более 10 тюбингов с людьми, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что водитель подверг их здоровье и жизнь серьезной опасности.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности владельца транспортного средства. Его действиям дадут правовую оценку в соответствии с действующим законодательством, — написала она в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как водитель с включенными аварийными сигналами и открытым багажником вез за собой группу людей на тюбингах, привязанных на общую сцепку. По улице вдоль дороги в этот момент бежали люди.

Ранее девочка-подросток получила серьезные травмы при катании на тюбинге на необорудованной горке в Красноярском крае, полиция проводит проверку, сообщает региональное МВД. На скорости девочку подбросило в воздух, она рухнула на землю.

В том же регионе скончался 14-летний подросток после несчастного случая при катании на тюбинге. По данным следователей, вместе с 13-летним другом он использовал для развлечения несанкционированную горку. Во время спуска подростка занесло, в результате чего он упал с высоты 15 метров в обрыв и скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.