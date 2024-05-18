Появилось видео из Волчанска с высоты птичьего полета

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Появилось видео Волчанска с высоты птичьего полета. Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале представил ролик и отметил, что группировка войск «Север» контролирует почти половину города.

Противник стягивает сюда мощные резервы, старые не дают «северянам» вызвать переиздание через реку Волчью. Никаким паническим бегством тут не пахнет. Враг упирается, цепляясь зубами за каждый камень, — написал Коц.

Военный корреспондент отметил, что противнику это не поможет и «Север» идет. На видео видно, что Волчанск окутали клубы дыма. Некоторые здания горят. Также в ролике зафиксирован момент взрыва в одной из точек города.

Ранее появились кадры из Волчанска, где велись ожесточенные боестолкновения. Распространившиеся в Сети фото демонстрировали инфраструктуру города, расположенного близ границы на севере региона. Здания получили значительные повреждения. Фасады некоторых построек покрылись сажей из-за пожаров. Другие дома были охвачены огнем в момент съемки, которая шла с беспилотника.

Военкор Коц уже комментировал результаты ВС РФ на Харьковском направлении. По его словам, вооруженные силы успешно продвигаются, поскольку применяют сложную военную тактику.