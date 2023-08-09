Появилось видео из разгромленной взрывом школы в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свидетели взрыва на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде показали кадры из школьных кабинетов, которые пострадали при детонации. На кадрах из школы продемонстрированы выбитые вместе с рамами панорамные окна, сломанная мебель и упавшие шкафы.

С потолков также упала большая часть плит и держащих их конструкций, местами свисают провода.

Ранее стало известно, что после взрыва также пострадал спорткомплекс «Луч». В здании выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

Точная причина взрыва неизвестна, однако представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, это не беспилотник. По словам представителей ведомства, происшествие случилось на складе с пиротехникой. При этом жители Сергиева Посада нашли элемент, похожий на часть снаряда.

Telegram-канал Baza сообщил о 40 пострадавших, однако администрация Сергиево-Посадского городского округа при этом сообщает о 38 пострадавших. По данным властей региона, один из пострадавших был вытащен из-под завалов, его доставили в больницу.