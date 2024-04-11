Появилось видео из Оренбурга, где под водой оказался целый поселок Затопленный поселок Дубовый Плес в Оренбурге попал на видео

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Затопленный в результате аномальных паводков и прорыва дамбы в Орске коттеджный поселок Дубовый Плес в Оренбурге попал на видео, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, местные жители после эвакуации решили вернуться за личными вещами, но к этому моменту уже было поздно.

Сообщается, что в результате стихии уничтожено 200 жилых домов и приусадебных участков. Всего в Оренбурге в зоне подтопления сейчас две тысяч домов, а также 2,5 тысячи частных участков. Уровень воды в реке Урал поднялся до отметки в 1060 сантиметров.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что паводковая обстановка в регионе достигла пика. По его словам, самая сложная ситуация в данное время наблюдается в Оренбурге. В Орске же ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 сантиметров.

До этого профессор НИУ ВШЭ Сергей Сиваев предупредил, что в Оренбургской области сохраняются риски развития эпидемий на фоне наводнения. По его словам, эпидобстановку в регионе усугубляет потепление и наличие большого количества животных в частном секторе.

Также заслуженный строитель Московской области Юрий Алексеев заявил, что часть домов в затопленном Орске, скорее всего, придется снести из-за ЧС. Он добавил, что в каждой ситуации нужно будет решать на месте вопрос о том, подлежит ли здание ремонту.