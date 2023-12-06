Появилось видео из дома под Рязанью, где застрелили полицейского СК показал кадры из дома в Рязанской области, где застрелили полицейского

Фото: t.me/sledcom_press

В Рязанской области следователи продолжают осматривать дом, где мужчина застрелил полицейского из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. Ведомство показало кадры с места происшествия, на которых видны следы крови.

В Рязанской области следователи регионального СУ СК России продолжают работу на месте происшествия в рамках расследования уголовного дела о посягательстве на сотрудника полиции, повлекшем его гибель, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел ранее днем. По данным СМИ, полицейские прибыли к дому стрелка из-за его начавшейся ссоры с бывшей женой. Женщина до этого неоднократно обвиняла экс-мужа в истязаниях и считала, что он несправедливо поделил имущество при разводе. После приезда силовиков мужчина заперся в доме и открыл огонь со второго этажа, застрелив полицейского.

В отношении мужчины, устроившего стрельбу, возбудили уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре. Там также отметили, что стрелявший уже был судим, в том числе за угрозы убийством.