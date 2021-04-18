Момент столкновения лыжника с деревом на соревнованиях сняли зрители

https://static.news.ru/photo/75b94672-a071-11eb-8f21-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Очевидец запечатлел, как лыжник во время соревнований на Камчатке врезался в дерево. Видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как несколько лыжников вылетели с трассы на крутом повороте, среди них оказался спортсмен из Краснодара. При этом мужчина ударился о дерево и затих. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Однако позже появилась информация о том, что врезавшийся в дерево участник Всероссийского Авачинского марафона на Камчатке остался жив и даже не стал сниматься с соревнований. Источник в правоохранительных органах заявил, что на мероприятии умер другой человек от сердечного приступа.

На Авачинском марафоне действительно умер 56-летний пенсионер. По предварительным данным, от сердечного приступа, — цитирует его телеканал «360».

Как сообщалось ранее, на место были вызваны медицинские специалисты.