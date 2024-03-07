Появилось видео фекального потопа в самарской школе В самарской школе из-за прорыва канализационной трубы затопило гардероб

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В самарской школе во время учебного дня произошел прорыв канализационной трубы, сообщает Telegram-канал Readovka. На опубликованном каналом видео заметно, что мощные потоки нечистот хлынули на первый этаж и затопили гардеробную.

Также на кадрах можно увидеть учеников, которые со стороны наблюдают за фекальными потоками и смеются. Школьники рассказали журналистам, что некоторым ребятам, чьи классы находились в непосредственной близости от места коммунального ЧП, стало плохо. Уроки в школе приостановили, а детей отправили по домам. Ученики старших классов помогли младшим собрать вещи из затопленного гардероба. Причины аварии устанавливаются.

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