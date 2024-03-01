Появилось видео эвакуации раненого бойца ВСУ российскими штурмовиками Штурмовики 1-го армейского корпуса эвакуировали военного ВСУ во время боя

Фото: Минобороны РФ

Российские штурмовики 1-го армейского корпуса эвакуировали раненого бойца Вооруженных сил Украины, передает военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале. Журналист опубликовал видео, на котором солдаты ВС РФ прямо во время сражения помогают брошенному противнику.

Штурмовики вели бой с силами ВСУ, когда нашли на одной из позиций раненого украинца. Сразу же было принято решение эвакуировать пострадавшего солдата. На месте ему была оказана медицинская помощь.

Ранее российские десантники взяли в плен двух военнослужащих 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта. Одного из них, который был ранен, пришлось эвакуировать в тыл. Отряд попал в руки российских солдат, так как перепутал направление, когда отступал.

До этого Министерство обороны России сообщило, что при взятии под контроль Авдеевки в плен сдались около 200 украинских военнослужащих. По словам бойцов ВС РФ, в течение нескольких ближайших дней ожидается, что в плен попадут еще около 100 человек. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, напомнил им, что с пленными военнослужащими нужно обращаться гуманно.