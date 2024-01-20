Появилось видео еще одного спасения российского бойца от удара FPV-дрона

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео еще одного случая спасения российского военнослужащего от атаки украинского FPV-дрона. По его информации, ВСУ пытались навестись с беспилотника на русского солдата, вместо того, чтобы поразить стоящий рядом БТР-82А.

На видео видно, как солдат каким-то чудом уходит из-под удара противника. После первой неудачной попытки его снова пытались атаковать, но он поднимался на ноги и уходил с прицела.

Впоследствии солдату удалось вернуться в боевую машину, оставшуюся невредимой. На кадрах показано, как он уехал на БТР.

Ранее российский боец с позывным Бабай рассказал, как выманил на себя украинские дроны-камикадзе. По словам военнослужащего, он вышел против БПЛА ВСУ, чтобы прикрыть боевых товарищей и командира. Бабаю удалось сбить из автомата два беспилотника, после чего он увернулся от третьего. По его словам, такой ловкости его обучили опытные командиры.

Ранее появилось видео уничтожения российскими бойцами опорного пункта ВСУ возле населенного пункта Новомихайловка на Южно-Донецком направлении. Telegram-канал «Старше Эдды» сообщал, что боевую задачу выполнили военнослужащие с Дальнего Востока, имеющие на вооружении дрон-камикадзе «Упырь».