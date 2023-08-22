Появилось видео ДТП в Ростовской области, в котором погибли восемь человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео ДТП в Волгодонском районе Ростовской области, в результате которого погибли восемь человек. Губернатор региона Василий Голубев подтвердил информацию об аварии.

На кадрах видно, что черный автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в серую машину. В результате автомобили съехали в кювет.

ДТП произошло вечером 21 августа. По имеющимся данным, на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Lada 2114. На месте происшествия работали следователи, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

До этого четверо человек погибли в результате столкновения автомобилей Lada Granta и «Газель» в Уфе. Один человек получил тяжелые ранения, он был госпитализирован. Причины произошедшего не были названы. Кроме того, сообщалось, что школьный автобус попал в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае. В результате аварии пострадали 15 детей. По данному факту СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).