Появилось видео допроса подозреваемого в нападении на полицейских в Щелково

Фото: t.me/spb_police78

Василий Буряков

Василий Буряков, задержанный по подозрению в нападении на полицейских на проселочной дороге в Подмосковье, на первом допросе заявил, что признает свою вину, видео с места событий опубликовал РБК. Мужчина был задержан на территории Тверской области спустя четыре дня после происшествия.

По данным следствия, 7 апреля полицейские проводили операцию по поимке наркодилеров в подмосковном Щелково. Двое стражей порядка заметили подозреваемого и хотели задержать его, но он оказал активное сопротивление. Мужчина выстрелил не менее шести раз в сторону правоохранителей, один из них скончался. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле с места происшествия, он двигался в сторону Санкт-Петербурга по трассе М11.

Ранее следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве полицейского в подмосковном Щелково. По словам представителя МВД Ирины Волк, разыскивается 34-летний житель столицы.

После трагедии сестра погибшего полицейского рассказала, что ее брат участвовал в СВО. Она назвала покойного брата добрым, хорошим человеком и сообщила, что погибший работал в полиции уже много лет, а после возвращения со спецоперации продолжил службу. У правоохранителя остались две дочери.