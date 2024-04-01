Появилось видео допроса боевика из Дагестана с неожиданными признаниями ФСБ показала допрос задержанного в Дагестане боевика

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ России задерживают подозреваемых в подготовке теракта в Республике Дагестан

Федеральная служба безопасности опубликовала видео с допросом задержанного в Дагестане боевика. На опубликованных кадрах он признается в своих связях с террористами из «Крокус Сити Холла». Задержанный рассказывает, что возил им оружие из Махачкалы, а также помогал деньгами, передает РИА Новости.

Я возил им оружие. Этим ребятам, которые нападали на «Крокус Сити Холл» в городе Москве. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи, — рассказал он.

Помимо прочего, он называет места, в которых планировал устроить теракт сам. Среди них набережная Каспийска и расположенный в этом же городе парк Победы. По словам задержанного, он и его подсобники собирались устроить взрыв.

Планировали теракт на набережной Каспийска. В городе Каспийске на набережной или в парке Победы. Собирались взорвать и взрыв при скоплении людей [сделать], кто попадется [убить], — добавил он.

Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокус Сити Холла». По данным управления, они также планировали нападения на другие общественные места. После совершения теракта задержанные намеревались покинуть территорию России.