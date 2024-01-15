Появилось фото Ил-22 после его предполагаемого сбития над Азовским морем

В Сети появилось первое фото Ил-22, который предположительно сбили над Азовским морем, снимок публикуют российские военкоры. Повреждения в хвостовой части самолета указывают на то, что самолет сильно посекло осколками.

Согласно предположениям военных корреспондентов, повреждения фюзеляжа самолета могли быть нанесены осколками от ракеты ПВО. При этом они назвали экипаж воздушного судна героями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о российских самолетах, которые предположительно были сбиты силами ВСУ, и предложил обратиться по этому поводу в Минобороны РФ. Таким образом он прокомментировал заявления из Киева о предположительно сбитых над Азовским морем самолетов А-50 и Ил-22 Вооруженных сил РФ.

Информацию о поражении двух российских самолетов накануне распространили народные депутаты от украинской партии «Слуга народа» Александр Федиенко и Юрий Мысягин. По их данным, самолет радиоразведки А-50 был сбит, а бомбардировщик Ил-22 исчез с радаров после снижения в районе Керчи. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

При этом Telegram-канал «Два майора» написал, что подбитый воздушный командный пункт Ил-22 приземлился. Авторы канала добавили, что, по предварительным данным, причиной случившегося мог якобы стать дружественный огонь.