Опубликовано видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС «Известия» показали видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

«Известия» опубликовали видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС. На кадрах видно, что часть пролетов переправы оказалась серьезно повреждена.

На видео можно увидеть яркую вспышку и последовавший после нее мощный взрыв.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что Каховская гидроэлектростанция продолжает работать, несмотря на многочисленные обстрелы со стороны украинских военных. При этом он отметил, что в будущем могут появиться перебои в работе системы, поскольку ГЭС разделяет правый и левый берег Днепра.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео с разрушенным Антоновским мостом в Херсонской области. По его словам, всего было уничтожено два пролета. По мнению военкора, они были обстреляны во время переправки российских войск на левый берег Днепра. Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждало.

О разрушении Антоновского моста стало известно 11 ноября. Тогда ряд российских опубликовал видео с предполагаемым подрывом Антоновского моста в Херсоне. Информацию об уничтожении моста не подтверждала и украинская сторона. Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали, что мост еще стоит. Точной информации о том, кто конкретно наносил удары по переправе, также нет.