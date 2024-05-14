Появилось фото залитой бетоном могилы Евгения Пригожина «Фонтанка»: в Петербурге могилу бизнесмена Евгения Пригожина залили бетоном

Могилу связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге залили бетоном, сообщает «Фонтанка», поделившаяся соответствующими кадрами. Издание предполагает, что на месте захоронения планируют установить памятник.

По данным «Фонтанки», памятник на могиле Пригожина установят 1 июня — в этот день бизнесмену могло бы исполниться 63 года. Власти Санкт-Петербурга эту информацию не комментировали.

В апреле на территории часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе установили памятник Пригожину и командиру группы Дмитрию Уткину. Соответствующие снимки были опубликованы в официальном Telegram-канале ЧВК «Вагнер».

Как ранее выяснил Telegram-канал «Подъем», инициаторы установки памятника Пригожину и Уткину на Кубани не утверждали проект у властей. В администрации Горячего Ключа пояснили изданию, что разрешение не требуется, поскольку речь идет о частной территории.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо бизнесмена, на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена.