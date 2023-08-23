Появилось фото поврежденного дроном частного дома в Химках

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Фото поврежденного беспилотником частного дома в Химках появилось в Сети, его опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». На нем видно, как значительная часть крыши и фасада обрушилась, а в окнах выбиты стекла.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити». Аэропорты Москвы приостанавливали свою работу, позднее они возобновили прием и отправление рейсов в штатном режиме.

Отмечалось, что что обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках. Поврежденной оказалась стена магазина — в ней обнаружили дыру размером с футбольный мяч. Также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 Мая в Химках. Мэр подмосковного города Дмитрий Волошин отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы и Следственный комитет. Он добавил, что городская администрация поможет восстановить строения, получившие повреждения.