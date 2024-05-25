В Иркутской области заметили огромного «Сталина» В Иркутской области на горе Киткай установили инсталляцию с надписью «Сталин»

Фото: Russian Look/Global Look Press

Иосиф Сталин

В Иркутской области на горе Киткай рядом с поселком Новая Уда в Усть-Удинском районе установили инсталляцию с надписью «Сталин». По словам депутата местного заксобрания Анатолия Обухова (КПРФ), она посвящена первой ссылке вождя в Сибирь. Создание надписи обошлось в 258 тысяч рублей.

Создание надписи обошлось нам в 258 тысяч рублей только на материалы: листы железа, дерево и крепеж. Непосредственно буквы устанавливали пятеро местных жителей, они же и сфотографировали свежую надпись, — поделился парламентарий во «ВКонтакте».

Надпись расположена чуть ниже беседки, которую построили в честь Сталина. В 2022 году власти Усть-Удинского района облагородили прилегающую территорию.

Ранее студент Российского государственного социального университета был отчислен после спора с преподавателем об Иосифе Сталине. Учащиеся РГСУ признались, что он вел себя шумно, называл сверстников «тупыми». По словам студентов, на него также писали докладные по указу руководства вуза.