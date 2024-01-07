Появилось фото из кальянной в Домодедово, где взорвалась граната «112»: при взрыве гранаты в кальянной в Домодедово пострадали четыре человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил о четырех пострадавших в результате взрыва гранаты в помещении кальянной в городском округе Домодедово, ранее было известно о троих потерпевших. Все они госпитализированы с различными травмами, о характере которых пока информации не поступало.

По данным канала, инцидент произошел в 06:00. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что кальянная, где произошел взрыв и пострадали трое, расположена на улице Гагарина. О состоянии потерпевших также не было известно.

5 января в Таганроге в Ростовской области полицейский обезвредил мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал ручной гранатой продавцу-кассиру в магазине. Дебошир таким способом хотел вернуть деньги за купленный алкоголь. Согласно заключению эксперта, изъятый боеприпас оказался боевой гранатой Ф-1, пригодной для взрыва. Мужчину заключили под стражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого у пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась светошумовая граната, никто из находившихся в воздушной гавани не пострадал. Боеприпас нашли сотрудники аэропорта в чемодане одного из путешественников на рентгеновском сканере. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции, как раз когда они разговаривали с хозяином багажа, граната вспыхнула. Владельца боеприпаса, ранее судимого за незаконное хранение оружия, задержали.