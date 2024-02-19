Опубликовано видео с загоревшейся во время штурма нарколабораторией МВД опубликовало видео штурма нарколаборатории в Хабаровском крае

Фото: t.me/mediamvd

Правоохранители Хабаровского края накрыли нарколабораторию, которую двое братьев оборудовали в частном доме в районе села Черная Речка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ведомство показало кадры с места событий. Преступники попытались уничтожить улики, устроив поджог дома.

Ранее судимые мужчины тщательно подошли к процессу производства и обеспечению собственной безопасности. Территория была огорожена забором, оборудована системой видеонаблюдения, а также охранялась сторожевыми собаками, — отметила Волк.

Когда в здание нагрянули силовики, один из подозреваемых устроил пожар на втором этаже, где находилась лаборатория по производству наркотиков. Однако, как подчеркнула представитель МВД, полностью уничтожить улики он не смог. В дома при обысках нашли большую партию запрещенных веществ, масса которой превысила 10 кг. Кроме того, в съемной квартире одного из них, а также в тайниках нашли еще более 1,5 кг наркотиков. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены в изолятор.

Ранее, как писал Telegram-канал Baza, в Москве задержали военного корреспондента РИА Новости Андрея Коца, при себе у него имелось несколько граммов марихуаны. По предварительным данным, военкора остановили патрульные на улице Декабристов — журналист заметно нервничал, после чего полицейские решили обыскать его.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.