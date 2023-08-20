Появились кадры с переехавшим жительницу Подмосковья мусоровозом В Подмосковье мусоровоз переехал женщину у подъезда многоквартирного дома

Фото: t.me/mosoblproc

Пожилая женщина попала под колеса мусоровоза в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 19 августа, у многоквартирного дома на улице Агрогородок. Пенсионерка от полученных травм скончалась до приезда медиков.

Установлено, что 19 августа 2023 года примерно в 11 часов дня водитель мусоровоза, двигаясь по дворовой территории со стороны улицы Агрогородок, совершил наезд на пожилую женщину. Пострадавшая 1937 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, — сказано в сообщении.

Судя по видео, которое опубликовала прокуратура, мусоровоз стоял у подъезда и начал движение, когда женщина переходила дорогу. Пенсионерка пыталась отойти, но все же попала под правое колесо автомобиля. Машина проехала еще несколько метров, прежде чем остановилась на углу дома.

Ранее сообщалось, что трое детей и один взрослый погибли в ДТП под Волгоградом. Там легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками. Жертвами аварии стали водитель и дети в возрасте четырех, 11 и 14 лет. Кроме того, пострадала 36-летняя пассажирка легковой машины, ее доставили в больницу.