Появились жуткие кадры расстрела поста ДПС в Махачкале «112» опубликовал видео расстрела поста ДПС в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видео, снятое очевидцами в Махачкале. Предположительно, на камеру зафиксировали момент нападения неизвестных злоумышленников на пост ДПС.

На видео заметно, что один из преступников чуть ли не в упор произвел подряд несколько выстрелов по машине полицейских. Очевидец, снимавший происходящее на смартфон, за кадром предположил, что нападение совершили «боевики». В ролике слышно минимум 13 выстрелов.

МВД по Республике Дагестан подтвердило, что группа вооруженных злоумышленников обстреляла пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один из полицейских погиб, еще шестеро получили ранения. Отмечается, что в регионе объявлен план «Перехват».

В ведомстве добавили, что личности нападавших пока не установлены, их мотивы также не уточняются. Сейчас в городе усилена работа сотрудников правоохранительных органов, проводятся необходимые мероприятия для установления местоположения подозреваемых.

Тем временем неизвестные лица открыли стрельбу на российско-абхазской границе, пишет Telegram-канал «Республика». По предварительной информации, инцидент случился в районе контрольно-пропускного пункта на реке Псоу. По словам очевидцев, есть убитые и раненые. Канал уточнил, что один погибший является гражданином Абхазии. Все подробности произошедшего выясняются.