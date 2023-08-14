Уничтожение позиций ВСУ в районе Северска попало на видео Военкор Руденко показал видео уничтожения позиций ВСУ в районе Северска

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли серию артиллерийских ударов по расположениям ВСУ в районе Северска на границе Донецкой и Луганской народных республик, сообщил военкор Андрей Руденко. В своем Telegram-канале он уточнил, что на этом участке фронта действуют подразделения 123-й бригады группировки «Юг» ВС РФ.

На видеозаписи, которую опубликовал журналист, можно увидеть, как российские артиллеристы поражают позиции противника, который окопался в лесополосе. На некоторых кадрах отчетливо видны укрепления ВСУ, а также уничтоженная бронетехника.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ходе ожесточенных боестолкновений украинским войскам удалось установить контроль над северной частью Урожайного. По его словам, для достижения своей цели силы противника совершили большое количество штурмов. В районе населенного пункта были уничтожены несколько элитных подразделений морской пехоты ВСУ.

Кроме этого, российские войска при поддержке авиации поразили места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и совхоза «Октябрь». Северо-западнее населенного пункта Новодонецкое реактивная артиллерия уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства, добавил Чехов.