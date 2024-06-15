Появились кадры затопленных ливнями улиц Новороссийска и Севастополя Появились кадры последствий потопа в Новороссийске и Севастополе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сильный дождь практически парализовал жизнь Новороссийска и Севастополя: мощные потоки воды едва не смывали машины и людей, общественный транспорт остановил свою работу, затопило магазины, а электроснабжение было нарушено. Кадрами последствий разгула стихии, которые удалось заснять местным жителям, поделился Telegram-канал SHOT.

Кроме того, жители Новороссийска сообщают о вмятинах, которые оставил на машинах град, и делятся видео смерча, образовавшегося в бухте.

Как сообщил глава города Андрей Кравченко, для ликвидации подтопления задействованы все силы и средства аварийных служб.

Городские коммунальные службы в усиленном режиме продолжают работу по очистке систем ливнеотведения. Дороги и придомовые территории очищают от мусора, камней и грунта, — подчеркнул Кравченко.

По данным МЧС России по Краснодарскому краю, сильный дождь и подъемы уровней воды ожидаются также 16 июня.

Ранее стало известно, что температура воды в Анапе, Туапсе и Сочи прогрелась до 24 градусов, в Геленджике — до 25, что является очень высокими значениями, не характерными для этого времени года. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, это цифры июля и начала августа, но не середины июня.