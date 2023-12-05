МВД уточнило данные по пострадавшим в ДТП с бензовозом на Кубани Число пострадавших в ДТП на Кубани выросло до 14, из них один ребенок

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Количество пострадавших в аварии с бензовозом в Краснодарском крае увеличилось до 14 человек, сообщает региональное управление МВД. Отмечается, что погибли водители обоих автомобилей, а также пассажир маршрутного автобуса.

По данным ТАСС, пятеро пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. При этом угрозы жизни и здоровью остальных нет.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших, среди которых один ребенок. Пресс-служба МВД Кубани опубликовала видео с места аварии. На кадрах видно, что в результате аварии у бензовоза снесло кабину и отбросило к задней части цистерны.

4 декабря в Воронежской области большегрузный автомобиль протаранил колонну Росгвардии, состоящую из трех автобусов, трех грузовиков «Урал» и двух машин сопровождения. Жертвой происшествия стал пассажир большегруза, водитель фуры и пятеро росгвардейцев были доставлены в Бобровскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». Предположительно, водитель допустил столкновениесо стоящей на месте колонной, превысив скорость и не учтя погодные условия. Telegram-канал Mash сообщил, что водитель мог уснуть за рулем. По данным канала, сидевший на пассажирском месте сменщик погиб.