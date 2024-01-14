Появились снимки испепеленного склада Wildberries в Шушарах В Сети опубликовали фото сгоревшего склада Wildberries в Шушарах

Фото: МЧС РФ

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте пожара на складе Wildberries в петербургских Шушарах, сообщает Telegram-канал «Фонтанка». Он также представил кадры с места происшествия, на которых видно, что здание склада практически полностью выгорело.

Ликвидация крупного пожара продолжается вторые сутки. В настоящий момент огнеборцы проливают место пожара. По информации канала, всего из горящего склада было эвакуировано 1617 человек. По факту происшествия глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Также руководитель СК обязал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

Пожар на складе в Шушарах начался 13 января. Возгорание распространилось на площади 70 тысяч квадратных метров. Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки.

Ранее очевидец происшествия предположил, что возгорание на складе Wildberries произошло из-за заискрившегося лифта-подъемника. По его словам, одна из искр попала на товар, затем занявшееся пламя за считанные минуты перекинулось на вещи, игрушки и картон.