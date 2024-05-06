Появились шокирующие подробности изнасилования школьницы в Новосибирске Изнасиловавший девочку из Сибири школьник был пьян во время преступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседка подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки подростка в беседе с NEWS.ru рассказала подробности произошедшего. По ее словам, школьник в момент совершения преступления был пьян.

Егор учится в школе в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их в семье трое детей, отца нет. На момент совершения преступления школьник, ему 15 лет всего, находился в состоянии алкогольного опьянения, — заявила женщина.

По ее словам, подросток признался, что это уже вторая попытка изнасилования второклассницы. Зимой у насильника ничего не получилось, и родители девочки «не хотели изначально писать заявление». Но новость быстро разлетелась по району, и заявление в МВД подать все-таки пришлось.

Родители девочки хотели получить материальную выгоду с этого происшествия, поэтому медлили с заявлением на подростка. Жители района решили устроить самосуд над парнем, поэтому его поместили в полицию, чтобы местные его не убили. Я лично с ним знакома, он неадекватный, ни в поведении, ни в поступках, — заключила собеседница NEWS.ru.

Ранее издание «КП-Новосибирск» сообщило, что в Новосибирской области 15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании восьмилетней девочки. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что инцидент произошел в Ордынском районе.