Появились результаты экспертизы изнасиловавшего 12-летнюю девочку врача Изнасиловавшего девочку врача Окладникова из Екатеринбурга признали вменяемым

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Патологоанатом из Екатеринбурга Сергей Окладников, арестованный по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки, признан вменяемым по результатам экспертизы, сообщает «КП-Екатеринбург». Отмечается, что уголовное дело может быть передано в Верх-Исетский районный суд до конца мая 2025 года.

Обвиняемый, являющийся членом уральской общины кришнаитов, познакомился с семьей потерпевшей в конце 2024 года. После того как девочка перестала посещать собрания из-за болезни, Окладников начал переписку с ней в Telegram. В январе врач организовал так называемый «брачный обряд» в коттедже своего друга в поселке Большой Исток, а через неделю пригласил ребенка к себе домой для «исполнения супружеского долга». Родители девочки узнали о произошедшем и обратились в правоохранительные органы.

Окладников рассказал обо всем следователям, но свою вину по статье «Изнасилование» отрицает. Позже перестал давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, — отметил собеседник издания.

Следствие квалифицировало действия мужчины по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Иваново правоохранители задержали четырех иностранцев, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки. Судя по камерам видеонаблюдения, мужчины сначала надругались над жертвой в машине, а затем занесли ее в квартиру. После произошедшего девушка самостоятельно покинула дом в сопровождении одного из мигрантов.